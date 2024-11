Winterreisen: Fünf Traumziele für den Dezember

Hoi An: Das leuchtende Juwel Vietnams

Die Altstadt von Hoi An in Zentralvietnam bietet eine unvergleichliche Mischung aus Geschichte, Kultur und Romantik. Im Dezember ist das Wetter mild und trocken, ideal für einen Spaziergang durch die Gassen des UNESCO–Weltkulturerbes. Die berühmten Lampions, die in den Strassen hängen, tauchen Hoi An vor allem abends in ein magisches Licht. Ein weiteres Highlight ist der Nachtmarkt am Ufer des Flusses Thu Bon mit Kunsthandwerk, lokalen Spezialitäten und festlicher Stimmung.