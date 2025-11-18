Wintersport-Saison in der ARD: «Sportschau Hüttenquiz» feiert Premiere

In wenigen Tagen startet die ARD in die Wintersport–Saison. Geplant sind rund 190 Sendestunden an 32 Sendetagen im Ersten und mehr als 100 Livestreams in der Mediathek. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere Dokus und das neue Format «Sportschau Hüttenquiz».
Am Wochenende: Skisprung, Bob und mehr
Am kommenden Wochenende geht es los. Zum Start stehen Live–Übertragungen vom Skisprung–Weltcup in Lillehammer, dem Ski–Weltcup in Gurgl und dem Bob– und Skeleton–Weltcup in Cortina an. Zu den Programm–Höhepunkten des Winters – vor und nach Olympia und den Paralympics – gehören etwa das Auftaktspringen der Vierschanzen–Tournee in Oberstdorf, der Ski–Weltcup in Kitzbühel sowie der Biathlon–Weltcup in Oberhof. Den Reporterinnen und Reportern stehen die Ex–Biathleten Arnd Peiffer (38) und Erik Lesser (37), der ehemalige Skispringer Sven Hannawald (51) und Ex–Ski–Ass Felix Neureuther (41) mit ihrer Expertise zur Seite.
Über 32 Sendetage verteilt sollen es im TV rund 190 Sendestunden an Wintersport werden – von Live–Schalten bis hin zu Highlights. Zwischen dem November 2025 und März 2026 sind neben Höhepunkten und Zusammenfassungen über 100 Livestreams in der Mediathek zu sehen.
«Hüttenquiz» mit Promis
Erstmals wird auch ein «Sportschau Hüttenquiz», durch das Stephanie Müller–Spirra (42) und Malte Völz führen, übertragen. Auch hier steht Wintersport auf dem Programm, Promi–Teams stellen sich in den Folgen entsprechenden Fragen. Am 22. November um voraussichtlich etwa 14:35 Uhr wird im Ersten die Auftaktepisode gezeigt. Mit dabei sind Ex–Skirennläuferin Hilde Gerg (50) sowie Sänger Joris (35), die als Team gegen Christian Neureuther (76) und Moderatorin Negah Amiri (32) antreten. In der Mediathek gibt es am Samstag dann auch bereits Folge zwei zu sehen, drei weitere Episoden erscheinen über den Winter verteilt.
Zu den Dokumentationen, die ebenso in den kommenden Monaten gezeigt werden, gehören unter anderem: «Fly – Skispringen hautnah» über das das deutsche Skisprung–Team (Mediathek ab 26. Dezember) sowie «Die Könige des Biathlon» über Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bø (Mediathek ab Januar 2026). Neuigkeiten, Hintergründe, einen Wintersport–Podcast, Live–Ticker und mehr bekommen Sportfans unterdessen auf www.sportschau.de.