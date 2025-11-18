Wintersport-Saison in der ARD: «Sportschau Hüttenquiz» feiert Premiere

«Hüttenquiz» mit Promis

Erstmals wird auch ein «Sportschau Hüttenquiz», durch das Stephanie Müller–Spirra (42) und Malte Völz führen, übertragen. Auch hier steht Wintersport auf dem Programm, Promi–Teams stellen sich in den Folgen entsprechenden Fragen. Am 22. November um voraussichtlich etwa 14:35 Uhr wird im Ersten die Auftaktepisode gezeigt. Mit dabei sind Ex–Skirennläuferin Hilde Gerg (50) sowie Sänger Joris (35), die als Team gegen Christian Neureuther (76) und Moderatorin Negah Amiri (32) antreten. In der Mediathek gibt es am Samstag dann auch bereits Folge zwei zu sehen, drei weitere Episoden erscheinen über den Winter verteilt.