Wintersport verdrängt «Sturm der Liebe» und «Brisant»

Skispringen statt Fürstenhof–Drama

Den Anfang macht der 25. November um 15 Uhr – regulär wäre zu dieser Zeit «Sturm der Liebe» (15:10 Uhr) zu sehen. Doch die Telenovela–Fans gehen leer aus. Stattdessen läuft ab 15 Uhr der erste Durchgang der Männer im Skispringen aus dem schwedischen Falun. Um 16 Uhr folgt eine zehnminütige Ausgabe der «Tagesschau», ehe es bis 17 Uhr mit dem zweiten Durchgang im Skispringen weitergeht. Dadurch müssen Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe des Infotainment–Magazins «Brisant» verzichten, das normalerweise zwischen 16 Uhr und 17 Uhr ausgestrahlt wird.