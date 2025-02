Winterstarre? Warum Kälte unseren Muskeln zusetzt

Warum treten Verspannungen in der kalten Jahreszeit häufiger auf?

Dr. David Kubosch: In der Tat klagen viele Menschen in der kühlen Jahreszeit vermehrt über Muskelverspannungen. Denn: Ist es kalt, so zieht sich unsere Muskulatur zusammen. Eine weitere Ursache ist vermutlich der «heruntergefahrene» Stoffwechsel an kühlen Tagen. Die daraus resultierende schlechtere Durchblutung führt übrigens oftmals nicht nur zu Verspannungen, sondern zudem vermehrt zu Reibungsschmerzen in Hüfte, Knien und anderen Gelenken.