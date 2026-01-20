Wintertief: So lässt sich mit Licht die Stimmung heben

Wenn die Tage kurz sind und der Himmel über Wochen in ein eintöniges Betongrau gehüllt ist, verändert sich bei vielen Menschen mehr als nur die Garderobe. Die Energie schwindet, die Lust auf Süsses steigt und das Aufstehen am Morgen fühlt sich an wie ein Kraftakt gegen die Schwerkraft. Was oft als harmlose Melancholie abgetan wird, hat einen biologischen Ursprung: Lichtmangel. Doch wir sind der dunklen Jahreszeit nicht schutzlos ausgeliefert: Mit der richtigen Lichtstrategie lässt sich die innere Uhr neu justieren.