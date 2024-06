«Wir alle lieben dich»: Süsse Geburtstagswünsche für Prinz William

Die lustige Momentaufnahme zeigt William mit seinen drei Sprösslingen Prinzessin Charlotte (9), Prinz Louis (6) und Prinz George (10) an einem Strand. Die vier springen gerade Hand in Hand über eine Düne und strahlen dabei in die Kamera. Alle tragen legere Sommerkleidung. Laut Kensington Palast ist das Bild im vergangenen Monat in Norfolk, England, aufgenommen worden, wo die Familie eine Auszeit am Strand verbracht hatte.