«Wir haben gewählt»: Joe Bidens Enkelin Naomi ist schwanger

Es war das erste Mal, dass die Enkelin eines Präsidenten in dem berühmten Gebäude in Washington D.C. heiraten durfte. Nach Angaben des Weissen Hauses gaben sich Neal und Biden um 11.00 Uhr auf dem Süd–Rasen des Weissen Hauses in Anwesenheit von rund 250 Gästen das Jawort.