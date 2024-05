«Wir lieben ihn»: «Herr der Ringe»-Stars trauern um Bernard Hill

So schrieb Bernhard Hill Oscar–Geschichte

Bernhard Hill stiess im zweiten Teil «Die Zwei Türme» zur «Der Herr der Ringe»–Trilogie. Im letzten Film «Die Rückkehr des Königs» verkörperte er erneut Théoden, den König von Rohan. Der in Manchester in eine Bergbaufamilie geborene Darsteller spielte unter anderem auch in «Titanic» mit, in James Cameron (69) Katastrophenspektakel verkörperte er den Kapitän Edward Smith.