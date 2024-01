«Wir passen nicht zusammen»: Sylvie Meis ist wieder Single

Die beiden sollen sich im Sommer in Amsterdam kennengelernt haben. Gemeinsam flogen sie auch zur Hochzeit von Meis' Freundin Dr. Emi Arpa im September auf Mallorca. Die Red–Carpet–Premiere folgte im Oktober. Im gleichen Zeitraum hatte sie ein gemeinsames Pärchen–Foto mit ihrem neuen Freund veröffentlicht. Dazu schrieb Meis als Kommentar auf Niederländisch: «Meine Liebe» in Kombination mit einem roten Herz–Emoji. Verlinkt hatte sie zudem das Instagram–Profil des neuen Mannes an ihrer Seite – Wim Beelen.