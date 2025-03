«Wir sind schockiert»: Prinz Harry verlässt seine Charity-Organisation

«Zerrüttete Beziehung»

Nun heisst es in dem Statement der Gründer unter anderem, die Mitglieder des Kuratoriums «haben im besten Interesse der Wohltätigkeitsorganisation gehandelt, als sie die Vorsitzende aufforderten, ihr Amt niederzulegen, und dabei das Wohlergehen der Mitarbeiter im Auge behielten. Im Gegenzug verklagte sie die Wohltätigkeitsorganisation, um in diesem Ehrenamt zu bleiben, was die zerrüttete Beziehung weiter unterstreicht». Die Prinzen fügten hinzu: «Auch wenn wir nicht mehr Schirmherren sind, werden wir immer ihre Gründer sein und nie vergessen, was diese Wohltätigkeitsorganisation zu leisten imstande ist, wenn sie in der richtigen Obhut ist.»