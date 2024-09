«Wir sind schwanger»: Reality-Star Maurice Dziwak wird Vater

«Ein Herz, das im Takt unserer Liebe schlägt»

«Es gibt Momente im Leben, die so kostbar, so unbeschreiblich schön sind, dass Worte kaum ausreichen, um sie zu fassen», schreiben Maurice Dziwak und die werdende Mutter zu dem Foto. Dann versuchen sie aber trotzdem, Worte zu finden, was ihnen durchaus poetisch gelingt.