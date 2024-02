«Wir sind so stolz auf dich»: No Angels feiern Dschungelkönigin Lucy

«Lasst uns heute nochmal alles geben und für Lucy voten», forderte Nadja Benaissa ihre Followerinnen und Follower vor dem Dschungel–Finale in ihren Storys auf. Dazu postete sie ein Bild von Lucy – mit einer virtuellen Krone auf dem roten Schopf. Nach Lucys Erfolg bedankte sie sich bei allen Unterstützern und schrieb unter anderem: «Lucy, du bist die Gewinnerin der Herzen. I love you!» In einem Video ist Benaissa sogar den Tränen nahe und kann ihre Rührung kaum verbergen: «Oh Lucy, oh Schatz: Wir sind so stolz auf dich.»