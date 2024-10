«Wir sind untröstlich»: Liam Paynes Familie trauert um Sänger

«Liam wird für immer in unseren Herzen leben»

«Wir sind untröstlich», heisst es in einem Statement, das unter anderem der britischen «BBC» vorliegt. «Liam wird für immer in unseren Herzen leben und wir werden ihn als freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten.» Und weiter: «Wir unterstützen uns als Familie gegenseitig, so gut wir können und bitten um Privatsphäre und Freiraum in dieser schrecklichen Zeit.»