«Wir waren heiss»: Ryan Phillippe postet Foto mit Ex Reese Witherspoon

Phillippe und Witherspoon waren neun Jahre lang verheiratet und bekamen zwei Kinder, Tochter Ava (24) und Sohn Deacon (20). Die Schauspieler trennten sich schliesslich im Oktober 2006, kümmerten sich aber weiterhin gemeinsam um ihre Kinder. Phillippe verriet einst in einem Interview mit dem «W Magazine», dass die Scheidung «der dunkelste, traurigste Ort war, an dem ich je war». Etwa «vier oder fünf Monate» sei er nicht aus dem Bett gekommen, so der Star. «Es war die schlimmste Zeit meines Lebens.»