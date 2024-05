Wirbel nach London-Trip: Was ist schiefgelaufen bei Charles und Harry?

Charles hat Harry eine Residenz angeboten

Wie die «Sunday Times» unter Berufung auf Freunde von Charles berichtet, habe der Monarch einer Bitte seines jüngeren Sohnes zugestimmt, während seiner Reise nach London in einer königlichen Residenz zu wohnen. Prinz Harry hat seit seinem Auszug aus Frogmore Cottage, das er auf Geheiss seines Vaters 2023 räumen musste, kein Zuhause mehr in Grossbritannien. Angeblich übernachtete der 39–Jährige während seines jüngsten Aufenthalts in London dennoch in einem Hotel.