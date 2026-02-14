Wirbel um Bad Bunny: Datet er wieder seine Ex-Freundin?

Sie war auch beim Super Bowl

Vor dem Treffen in Argentinien war die 32–Jährige auch beim Super Bowl in Kalifornien gesehen worden. Die beiden waren von 2017 bis 2022 liiert. Ihr Pärchendebüt erfolgte auf dem roten Teppich aber erst 2021 bei den Billboard Latin Music Awards. Berlingeri wirkte bei einigen seiner Songs mit. Sie sang bei «El Apagón» und «En Casita» mit und trat in seinem Musikvideo zu «Titi Me Preguntó» auf. Nach der Trennung führte Bad Bunny eine Beziehung mit Model Kendall Jenner (30).