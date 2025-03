Wirbel um Biopic-Projekt: Spielt Margot Robbie Anna Nicole Smith?

Übersättigter Markt für Anna–Nicole–Biopics

Die Pläne von Simpson und Atteu könnten ohnehin auf Schwierigkeiten stossen, da es bereits mehrere Biopics über Anna Nicole Smith gibt. Im Dezember 2023 wurde bekannt, dass die «Blade Runner 2049»–Darstellerin Sylvia Hoeks (41) für die Hauptrolle in einem anderen Smith–Film namens «Hurricana» gecastet wurde. Der Film befindet sich derzeit angeblich in der Postproduktion. Zudem wurde Smith bereits in dem Low–Budget–Film «The Anna Nicole Smith Story» von 2007 und dem Lifetime–Fernsehfilm «The Anna Nicole Story» von 2013 porträtiert.