Angeblich in der 22. Staffel

Wirbel um «DSDS»: Wird Bushido bald Pietro Lombardi ersetzen?

Wird es in der 22. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» zu einem Wechsel in der Jury kommen? Angeblich soll Pietro Lombardi dann nicht mehr als Juror für die RTL–Show tätig sein. Auch ein Ersatz sei bereits gefunden, will die «Bild»–Zeitung erfahren haben.