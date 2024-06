Wird Ben Affleck der Trubel um Jennifer Lopez zu viel?

Das Gespräch scheint schon vor einiger Zeit aufgenommen worden zu sein – also vor den ersten Trennungsgerüchten. Affleck erzählt beispielhaft von einem Erlebnis, das zeigt, was es bedeutet, mit einem Megastar verheiratet zu sein. So sei er einmal mit Jennifer Lopez und den fünf Kindern, die sie mit jeweils anderen Partnern haben, in New York zu einem Theaterstück unterwegs gewesen.