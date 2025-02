Wird der Schotte Stuart Martin der neue James Bond?

«Stuart ist der Name, der in Bond–Kreisen von Insidern diskutiert wird», wird der Berater zitiert. «Er ist in ernsthaften Verhandlungen.» Sollte Martin den Zuschlag bekommen, wäre er der erste Schotte in der Rolle seit Sean Connery (1930–2020), der 1962 in «James Bond jagt Dr. No» sein Debüt als 007 gab.