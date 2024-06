Wird Herzogin Meghan zu Prinzessin Henry?

Das erklärte nun die Autorin und Royal–Expertin Ingrid Seward (76) laut «The Mirror» in der Prime–Video–Dokuserie «The Royal Beat». Auch sie ist der Meinung, dass der König diesen Schritt nicht gehen werde, denn: «Wenn sie ihre Titel verlieren, ist Harry aufgrund seiner Blutsverwandtschaft immer noch ein Prinz und Meghan nicht mehr die Herzogin von Sussex, sondern Prinzessin Henry.» Darum sei es wahrscheinlich aus Sicht von Charles das Beste, einfach alles so zu lassen, wie es ist. In ihren Augen sei eine solche Aktion überdies «unfreundlich» und «unnötig.»