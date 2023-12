Wird Jason Momoa wieder zu Aquaman? «Es sieht nicht allzu gut aus»

Bevor Gunn und Safran über eine mögliche Fortsetzung nachdenken, werden sie vermutlich zunächst einmal abwarten, wie gut «Aquaman: Lost Kingdom» ankommt. Der neue Film von Regisseur James Wan (46) läuft in Deutschland am 21. Dezember in den Kinos an. Betrachtet man das Einspielergebnis des Vorgängers «Aquaman» von 2018, hat Momoa aber womöglich gar keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Die DC–Verfilmung spülte mehr als 1,1 Milliarden US–Dollar in die Kassen.