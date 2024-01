Wird Leyla Lahouar die neue Dschungelcamp-Dramaqueen?

Rekord von Danni Büchner in Gefahr?

Am Ende der Mini–Ausgabe am Sonntag gab es für Leyla Lahouar die logische Konsequenz. Das Publikum wählte sie in die nächste Prüfung. «Das können die nicht ernst meinen», erklärt sie ungläubig. Erfahrene Dschungelcamp–Zuschauer wissen natürlich: Je schlechter oder zickiger sich ein Kandidat in einer Prüfung anstellt, desto wahrscheinlicher ist ein Ticket für die nächste Challenge.