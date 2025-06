Wird Matthew McConaughey zu Kultschnüffler Mike Hammer?

In den 50er und schliesslich wieder in den 80er Jahren sorgte ein Name für Recht im TV: Mike Hammer. In den Serienadaptionen der Krimiromane von Mickey Spillane (1918–2006) schlüpften Darren McGavin (1922–2006) und rund 30 Jahre später Stacy Keach (84) in die Rolle des hartgesottenen Privatdetektivs, der das Gesetz mitunter selbst nicht allzu ernst nimmt, um seine Fälle zu lösen. Laut der US–amerikanischen Branchenseite «Deadline» könnte der kultige Privatschnüffler bald schon zum dritten Mal eine Wiederauferstehung feiern – jedoch in einem Film und mit Oscarpreisträger Matthew McConaughey (55) in der Titelrolle.