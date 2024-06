Wird Prinzessin Kate die Wimbledon-Pokale überreichen?

Im Moment muss sich Kate aber vermutlich weiter schonen. Bei «Trooping the Colour» zeigte sie sich zum ersten Mal in diesem Jahr bei einem offiziellen Auftritt. Sie hatte im März öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich einer «präventiven Chemotherapie» unterzieht. «Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der sich einer Chemotherapie unterzieht, weiss, gibt es gute und schlechte Tage», schrieb Kate am 14. Juni auf der Plattform X. «An diesen Tagen fühlt man sich schwach und müde und muss sich der Erholung seines Körpers hingeben. Aber an guten Tagen, an denen man sich stärker fühlt, möchte man das Beste daraus machen, sich wohl zu fühlen», so die 42–Jährige.