Wird «Rust»-Fall neu aufgerollt? Alec Baldwins Anwälte üben Kritik

Baldwin war wegen Totschlags angeklagt, nachdem die Kamerafrau Halyna Hutchins im Oktober 2021 am Set des Westerns «Rust» durch eine Kugel aus einem Revolver, den er in der Hand gehalten hatte, tödlich getroffen wurde. Die Richterin beendete das Verfahren am 12. Juli und machte dabei der Staatsanwaltschaft schwere Vorwürfe. Diese hätte Baldwins Anwälten einen Satz Kugeln vorenthalten, der den Ermittlern zweieinhalb Jahre nach dem Vorfall im März dieses Jahres übergeben wurde und der möglicherweise mit dem Tod der Kamerafrau in Verbindung steht, erklärte sie. Darunter soll sich auch die tödliche Kugel befunden haben.