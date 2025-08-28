Wird selbst heiraten: Das sagt Selena Gomez zu Taylor Swifts Verlobung

Alte Botschaft von Taylor Swift wieder aufgetaucht

Besonders rührend: Zu den Verlobungsbildern tauchte ein alter Tweet von Swift aus dem Jahr 2009 wieder auf. Damals antwortete die Sängerin auf einen Post ihrer Freundin über die wahre Liebe. Gomez hatte während der Dreharbeiten zu «Schwesterherzen – Ramonas Wilde Welt» in Vancouver geschrieben: «Diskutiere Liebe mit zwei Neunjährigen. Das ist es, was Liebe sein soll. Wirklich erstaunlich, ich verlasse Kanada nie.»