Wird TikTok in den USA bald verboten?

«Keine Zeit mit Verhandlungen verschwenden»

Das geplante Gesetz solle die US-Amerikaner schützen, was die Regierung bisher versäumt habe, so Rubio. Man dürfe «keine Zeit mehr mit sinnlosen Verhandlungen mit einer Marionettenfirma verschwenden», drängte der Republikaner. «Hier geht es nicht um kreative Videos», warnte der Politiker. Es gehe um eine App, «die jeden Tag Daten von Millionen amerikanischer Kinder und Erwachsener sammelt», so der Senator. «Wir wissen, dass sie benutzt wird, um Feeds zu manipulieren und Wahlen zu beeinflussen.» Deshalb müsse man sie verbieten.