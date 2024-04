Wird Tom Hiddleston nicht als Loki zurückkehren?

Geht es nach dem leitenden Produzenten Kevin R. Wright, dann könnte die Geschichte von Loki tatsächlich vorerst auserzählt sein. Er glaubt, dass Hiddleston an seine damalige Performance wie an einen Abschied herangegangen sei, wie er dem Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» im vergangenen Jahr erzählt hat. Aber auch Wright wollte sich nicht eindeutig festlegen: «Wir wollten, dass es sich wie ein richtiges Ende für unsere Serie anfühlt, aber das bedeutet nicht, dass es nicht noch mehr Loki oder Geschichten in dieser Welt geben wird. Wir wollten dem Ganzen einfach ein angemessenes Ende geben, wie wir es im MCU nicht oft tun können.»