«Wird uns sehr fehlen»: The Cure trauert um Gitarrist Perry Bamonte

Die britische Gothic–Band The Cure hat am zweiten Weihnachtstag eine traurige Nachricht bekannt gegeben: Ihr Gitarrist und Keyboarder Perry Bamonte (1960–2025) ist gestorben. Er wurde 65 Jahre alt.
«Nach kurzer Krankheit über Weihnachten zu Hause verstorben»
Die Band schreib am Freitag auf ihrer offiziellen Website: «Mit grosser Trauer bestätigen wir den Tod unseres guten Freundes und Bandkollegen Perry Bamonte, der nach kurzer Krankheit über Weihnachten zu Hause verstorben ist.» Der Musiker, den seine Kollegen liebevoll «Teddy» nannten, wurde als «still, intensiv, intuitiv, beständig und ungemein kreativ» gewürdigt. Er sei ein «warmherziger und unverzichtbarer Teil der Geschichte von The Cure» gewesen, hiess es in der Erklärung weiter. «Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten seiner Familie. Er wird uns sehr fehlen.»
Bamonte arbeitete von 1984 bis 1989 in verschiedenen Funktionen für die Band, unter anderem als Roadie und Gitarrentechniker. Offiziell stiess er 1990 zu The Cure, nachdem Keyboarder Roger O‹Donnell ausgestiegen war. Ab diesem Zeitpunkt war er festes Mitglied der Gruppe und spielte Gitarre, sechssaitigen Bass und Keyboard. Er ist auf einer Reihe von The Cure–Alben zu hören, darunter «Wish» aus dem Jahr 1992 – mit den Hits «Friday I›m in Love» und «High» – sowie «Wild Mood Swings» aus dem Jahr 1996, «Bloodflowers» aus dem Jahr 2000 und dem Album «The Cure» aus dem Jahr 2004.
Letztes Konzert am 1. November 2024 in London
Ein Jahr später entliess Sänger und Bandleader Robert Smith (66) Perry Bamonte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er in 14 Jahren mehr als 400 Konzerte mit der Band gegeben. 2022 jedoch kehrte Bamonte zur Band zurück und tourte mit ihr für weitere 90 Konzerte. The Cure erinnert in dem aktuellen Statement an diese Zeit: «Darunter einige der besten in der Geschichte der Band, mit dem Höhepunkt des Konzerts ‹A Lost World› am 1. November 2024 in London.» Dies feierte die Veröffentlichung des neuen Albums «Songs of a Lost World», dem ersten seit 16 Jahren. Das Konzert wurde für den Film «The Cure: The Show of a Lost World» gefilmt, der diesen Monat weltweit in den Kinos anlief. Es war Bamontes letzter Auftritt mit The Cure.