«Wirklich bösartig»: Olivia Wilde schiesst gegen Ex Jason Sudeikis

Schauspielerin Olivia Wilde (38) geht mit ihrem Ex-Partner Jason Sudeikis (46) hart ins Gericht. In einem Interview mit «Variety» spricht die Freundin von Harry Styles (28) über den Vorfall auf der CinemaCon in Las Vegas, als sie dort im April in aller Öffentlichkeit die Sorgerechtspariere zugestellt bekommen hatte. Sudeikis habe damit versucht, sie zu «sabotieren», lautet ihr Vorwurf. Der Vorfall sei «wirklich bösartig» gewesen. «Traurigerweise war es etwas, das für mich nicht völlig überraschend kam», erklärt sie weiter. «Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich diese Beziehung verlassen habe.»