«With Love, Meghan»: Netflix-Serie kehrt wohl früher zurück

Neue «With Love, Meghan»–Folgen ab Sommer?

In der Szene ist Meghan dabei zu sehen, wie sie einen kleinen Ananas–Trick verrät. Viel spannender für ihre Fans dürfte allerdings sein, was sie im zugehörigen Kommentar schreibt. «Es gab so viel Gutes in Staffel eins von ‹With Love, Meghan› auf Netflix, das es nicht in die Sendung geschafft hat, es war einfach nicht genug Zeit! [...] Ein grossartiges Wochenende, um die Serie noch einmal anzuschauen oder nachzuholen, während wir uns auf Staffel zwei in diesem Sommer und all den kommenden Spass mit As Ever vorbereiten.»