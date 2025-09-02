«With Love, Meghan»: Neue Folgen nicht in Netflix-Top-Ten

Die erwähnten 5,3 Millionen Views bedeuteten Platz 383 aller Netflix–Serien, Filme und Shows im Zeitraum vom 1. Januar dieses Jahres bis 30. Juni. Besonders pikant an dieser Platzierung: Ganze vier Staffeln von Herzogin Meghans alter Fernsehserie «Suits», in der sie einst ihren Durchbruch als Schauspielerin feierte, waren in dem Netflix–Halbjahr wesentlich beliebter. Die ursprünglich im Jahr 2011 beim USA Network erschienene erste Staffel der Anwaltsserie schaffte es mit 9,3 Millionen Views auf Platz 151 der Netflix–Halbjahrescharts. Staffel vier lag mit 5,3 Millionen Views immer noch einige Plätze vor «With Love, Meghan» auf der 378.