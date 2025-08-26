«With Love, Meghan»: So viel Privates verrät die Herzogin in Staffel 2

Sie hält sich nicht für künstlerisch

Die Herzogin sagt auch, dass sie sich nicht für künstlerisch begabt hält. So habe sie den Kunstunterricht in der Schule nicht gemocht. Dennoch probiert sie in den neuen Folgen diverse kreative Tätigkeiten aus, färbt etwa Tücher, stellt Schmuck her und töpfert eine Frühstücksschale mit der Inschrift «Guten Morgen, Schatz». Bei vielen Aktivitäten betont sie auch in der neuen Staffel, dass sie das ja «noch nie» gemacht habe, aber nun einfach mal ausprobieren wolle. Besonders zusammen mit Freunden mache das Spass. «Es ist toll, etwas so Einzigartiges kreieren zu können», schwärmt sie etwa gleich in der ersten Episode. Ganz neu dürften künstlerische Tätigkeiten für sie aber nicht sein. Schliesslich schildert sie in der vierten Folge Food–Autorin Samin Nosrat, dass sie früher andere Menschen in «Geschenkeverpacken, Buchbinden und Kalligrafie» unterrichtet hat.