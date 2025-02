«With Love, Meghan» und mehr: Die Serien-Highlights im März

«Totenfrau»: Ab 19. März bei Netflix

Die beliebte Darstellerin Anna Maria Mühe (39) kehrt im März als Bestatterin Brünhilde Blum auf die Streaming–Bildschirme zurück. In der zweiten Staffel von «Totenfrau» wird Blum von der Vergangenheit eingeholt, als Leichenteile einer von ihr getöteten Person in einem anderen Sarg auftauchen. Die Polizei verhaftet sie. Sie muss eine Nacht im Gefängnis verbringen und erfährt dann, dass ihre Tochter Nela (Emilia Pieske, 20) gekidnappt wurde. Blum setzt in der Folge alles daran, die Entführte zu retten.