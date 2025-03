«With Love, Meghan»: Was kann ihre neue Lifestyle-Serie wirklich?

Fazit: Ästhetisch ansprechend, aber wenig authentisch

Zur nächsten Martha Stewart wird Meghan durch «With Love, Meghan» sicherlich nicht. Sie kocht Pasta mit Kirschtomaten und Parmesan, bestreicht Toastbrot mit Frischkäse und Gurken, bereitet Avocado–Toast mit Spiegelei oder Frittata in der Pfanne zu – dafür hätte auch ein hübscher Instagram–Account gereicht. Social–Media–User werfen ihr bereits vor, einige der Rezepte von Foodbloggern geklaut zu haben. Generell fühlt sich die Serie an wie eine Hochglanz–Version von Pinterest in Bewegtbild. Interessanter sind die Episoden, in denen Meghan professionelle Köche zu Gast hat.