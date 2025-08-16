«With Love, Meghan»: Wird es noch eine dritte Staffel geben?

Bei dem neuen Deal handelt es sich allerdings nicht mehr um einen Exklusivvertrag, sondern lediglich um einen sogenannten First–Look–Deal. Dabei handelt es sich um eine Art Vorzugsrecht, das in der Entertainmentbranche verbreitet ist, und bei dem in der Regel zugesagt wird, dass ein bestimmter Verleiher oder Dienst als erster die Gelegenheit bekommt, sich die Produktion zu sichern. Netflix erhält so wohl vor allen anderen die Chance, einen Film oder eine Serie der Sussexes exklusiv zu zeigen. Dies bedeutet aber auch: Sollte Netflix nicht interessiert sein, muss von Archewell Productions ein Filmverleih oder ein anderer Streaminganbieter gesucht werden.