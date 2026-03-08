Witwe und Tochter gedenken James Van Der Beek auf Instagram

Trost von Tochter Emilia

Noch bewegender wird Van Der Beeks erster Geburtstag nach seinem Tod durch ein Video, das Tochter Emilia aufgenommen hat – auf eigene Initiative, wie Kimberly erklärte: «Emilia fragte mich, ob sie ein Video drehen könne, um es heute zu posten, ging nach draussen und kam mit diesem zurück.» In dem Clip wendet sich das Mädchen direkt an die Follower ihrer Mutter und gibt Ratschläge, wie man mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen kann. «Wenn ihr sie vermisst, könnt ihr weinen und mit ihnen sprechen. Ich spreche jeden Tag mit meinem Vater», sagt sie – und fügt hinzu, sie sei überzeugt, dass er sie hören könne. «Ich weiss, dass er jetzt an einem guten Ort ist. Er hat keine Schmerzen mehr, er ist im Himmel.»