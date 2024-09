Witwe von Bing Crosby: Schauspielerin Kathryn Crosby gestorben

Familie statt Karriere

Zur selben Zeit hatte sie den 30 Jahre älteren Sänger und Schauspieler Bing Crosby kennengelernt. Die beiden heirateten 1957, aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. In der Folgezeit trat Kathryn Crosby nur noch sporadisch in der Öffentlichkeit auf, zumeist in Fernsehshows ihres berühmten Mannes. Daran änderte auch dessen Tod nichts: Bing Crosby war 1977 während einer Runde Golf in Spanien plötzlich zusammengebrochen. Als Todesursache wurde später Herzversagen angegeben.