Witwe von Fred Astaire droht: Tom Holland darf ihn nicht spielen

Fred Astaire wurde in Omaha im US–Bundesstaat Nebraska geboren. Er gilt als eine der prägenden Figuren des Tanz– und Musicalfilms: In seinen Filmen glänzte er nicht nur als Sänger und Schauspieler, sondern vor allem durch Eleganz, Stepptanz und eine bis dahin kaum gezeigte Verbindung von Bewegung und Kameraführung. Seine Karriere erstreckte sich über mehr als sieben Jahrzehnte, von den Vaudeville–Bühnen der Eastcoast bis zu Hollywood–Musicals und zahlreichen Filmrollen. 1950 erhielt er einen Ehrenoscar für seine Leistungen.