Witwe von Horst Janson erklärt: «Ich musste ihn loslassen»

Janson, der unter anderem in Mainz und Wiesbaden aufwuchs, stand bereits in jungen Jahren auf der Theater–Schulbühne. 1959 spielte er in der «Buddenbrooks»–Verfilmung mit. In den 1960er– und 1970er–Jahren war er auch in internationalen Produktionen wie «Zwei Kerle aus Granit» mit Tony Curtis (1925–2010) oder «Zwei wilde Companeros» zu sehen. In seiner TV–Karriere war er für die Serie «Salto Mortale», «Der Bastian» oder die Filmreihe «Unter weissen Segeln» bekannt. Auch in zwei «Immenhof»–Fortsetzungen spielte er mit. Zudem trat er in den 1980er–Jahren als «Horst» in der Kindersendung «Sesamstrasse» auf.