Witz über Selbstverteidigung: TV-Auftritt von Saoirse Ronan geht viral

Saoirse Ronan (30) ist mit einem Kommentar über die Selbstverteidigung von Frauen in der «The Graham Norton Show» viral gegangen. Die irische Schauspielerin war mit Paul Mescal (28), Denzel Washington (69) und Eddie Redmayne (42) am Freitag (25. Oktober) in der Sendung zu Gast. Zum Dreh seines aktuellen Serienprojekts «The Day of the Jackal» erzählte Redmayne, ihm sei beigebracht worden, sein Handy im Angriffsfall zur Verteidigung zu verwenden. Mescal machte sich daraufhin über den Waffenersatz lustig. «Wer würde wirklich darüber nachdenken?», brachte der Schauspieler an und imitierte die Bewegung, ein Handy aus der Hosentasche zu holen.