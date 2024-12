Witziges Video aus dem Studio: Madonna kündigt neue Songs für 2025 an

«Wer will 2025 neue Musik hören?», fragt Madonna (66) ihre Follower? Natürlich rein rhetorisch, denn die Antwort ihrer Fans dürfte klar sein. Die Queen of Pop veröffentlichte auf Instagram ein Video, das Impressionen aus dem Studio zeigt. Zu dem Clip schrieb Madonna, dass sie mit dem Produzenten Stuart Price (47) an neuem Material arbeitet.