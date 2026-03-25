Wladimir Klitschko wird 50: Familienmensch, Bruder, Stimme der Ukraine

Privat zurückhaltend, öffentlich klar

In den vergangenen Jahren hat sich Klitschko noch einmal neu erfunden. Nach seinem Karriereende 2017 verschwand er nicht aus der Öffentlichkeit, sondern verlagerte seinen Schwerpunkt. Gemeinsam mit seinem Bruder engagiert er sich unter anderem über die Klitschko Foundation, die bereits 2003 gegründet wurde und junge Menschen in der Ukraine fördern will. Hinzu kommen seine Tätigkeiten als Unternehmer und als Impulsgeber rund um sein Konzept des «Challenge Management», das auch mit der Universität St. Gallen verbunden ist. Aus dem dominanten Boxer wurde so ein Mann, der seine Bekanntheit in Bildung, Motivation und gesellschaftliches Engagement übersetzt.