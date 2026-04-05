Wo die sieben berühmtesten Gemälde der Welt hängen

«Mona Lisa» von Leonardo da Vinci

Im Louvre in Paris hängt das wohl bekannteste Gemälde der Welt. Die «Mona Lisa» zeigt das Porträt der Lisa Gherardini mit ihrem rätselhaften Lächeln, auch wenn es über die tatsächliche Identität der Porträtierten immer noch Diskussionen gibt. Leonardo da Vinci (1452–1519) malte das Werk um 1503 und nutzte die Sfumato–Technik mit ihren weich verschwimmenden Konturen. Das kleine Bild steht in der «Salle des États» des Louvre in einem kugelsicheren Glaskasten.