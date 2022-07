Wo gibt es die Frauen-Fussball-EM im TV und Stream?

Der Frauenfussball feiert am Mittwochabend ein Fest. Zum Auftakt der EM in England im traditionsreichen Old Trafford in Manchester vermelden die Veranstalter ausverkauftes Haus, rund 74.000 werden zum Eröffnungsspiel erwartet. So sehen Fussball-Fans die Frauen-EM live im Free-TV und Livestream.