Wo ist Melania Trump? Donald Trump enthüllt die traurige Wahrheit

Spätestens seit dem Familienfoto an Weihnachten, auf dem Melania Trump (53) fehlte, fragten sich Beobachter und Fans, wo die ehemalige First Lady steckt. War Ende Dezember offiziell noch von «einer Familienangelegenheit» die Rede, packte ihr Ehemann, der ehemalige US–Präsident Donald Trump (77), nun die traurige Wahrheit aus: «Melania – grossartige First Lady, so beliebt, dass die Leute sie lieben – sie ist jetzt mit ihrer Mutter in einem Krankenhaus. Ihre Mutter Amalija ist sehr krank, erholt sich aber hoffentlich», sagte er bei seiner Silvesterveranstaltung in Mar–a–Lago, Florida, nachdem seine Frau dort erneut nicht zu sehen war.