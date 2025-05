Wo wird der neue Papst Leo XIV. wohnen?

Der neue Papst Leo XIV. (69) hat sich offenbar bereits entschieden: Nach zwölf Jahren Leerstand wird der Apostolische Palast im Vatikan laut übereinstimmenden Medienberichten in Kürze wieder zur offiziellen Papstresidenz. Wie unter anderem mehrere italienische Zeitungen berichten, bricht der am 6. Mai gewählte Papst in dieser Frage mit der Linie seines Vorgängers Franziskus (1936–2025), der die prunkvolle Wohnung nach seiner Wahl im Jahr 2013 abgelehnt hatte.