Woher kennt man noch mal die Promis aus «Kampf der Realitystars»?

US–Model Shawne Fielding–Williams

Shawne Fielding–Williams (55) bringt internationalen Flair in die Sala. Die gebürtige Texanerin begann ihre Karriere in den USA als Model. Nach Europa brachte sie ihre Beziehung mit dem damaligen Schweizer Botschafter in Deutschland, Thomas Borer. Ihr Reality–TV–Debüt feierte sie aber erst 2018: Mit ihrem damaligen Partner David Schöpf nahm sie am «Sommerhaus der Stars» teil und belegte den zweiten Platz. In ihrer zweiten Show soll es mit dem Sieg klappen. Aktuell folgen ihr circa 6.800 Menschen auf Instagram.