Wohltätigkeitsorganisationen freuen sich über Johnny Depps Spende

Grosszügige Spende an verschiedene Organisationen

Ein Teil der Summe geht an die Make a Film Foundation, die es schwer und unheilbar kranken Kindern ermöglicht, zusammen mit Schauspielern Kurz- und Dokumentarfilme zu drehen. Laut «TMZ» spendet Johnny Depp der Stiftung 200.000 US-Dollar: Das Geld soll direkt in die Produktionskosten fliessen und Equipment, Requisiten, Styling und Versicherungen finanzieren. Der Hollywoodstar sei «einer der grosszügigsten Menschen, mit denen wir je zusammengearbeitet haben», heisst es in dem Bericht vonseiten der Foundation.